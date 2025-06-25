Купувати чи зачекати: що радять експерти щодо долара в Україні зараз

Валютний ринок України переживає період нестабільності. Євро встановлює нові рекорди щодо курсу до гривні.

У коментарі ТСН експерти поділилися своїм баченням, чи варто зараз купувати або продавати долари.

Андрій Забловський, економіст і керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, рекомендує утриматися від валютних операцій до кінця місяця через сильну ринкову турбулентність.

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Аналітик Андрій Шевчишин допускає, що курс американської валюти може зрости до 42,75 гривні за долар, однак такий рівень можливий не найближчими днями, а в перспективі кількох тижнів.

"Не варто піддаватися паніці й скуповувати валюту за всі наявні заощадження. У НБУ є достатній обсяг резервів, аби в разі потреби стримати спекулятивні коливання", – наголосив він.

При цьому фахівці одностайно не радять продавати готівкову валюту без крайньої необхідності.

Раніше ми розповідали, коли чекати змін у курсі долара.

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