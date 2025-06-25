Покупать или подождать: что советуют эксперты по доллару в Украине сейчас

Валютный рынок Украины переживает период нестабильности. Евро устанавливает новые рекорды по курсу к гривне.

В комментарии ТСН эксперты поделились своим видением, стоит ли сейчас покупать или продавать доллары.

Андрей Забловский, экономист и руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, рекомендует воздержаться от валютных операций до конца месяца из-за сильной рыночной турбулентности.

Читайте также: Курс доллара до конца года: аналитики предупредили о возможном росте с нюансами

Аналитик Андрей Шевчишин допускает, что курс американской валюты может вырасти до 42,75 гривны за доллар, однако такой уровень возможен не в ближайшие дни, а в перспективе нескольких недель.

"Не стоит поддаваться панике и скупать валюту за все имеющиеся сбережения. У НБУ есть достаточный объем резервов, чтобы в случае необходимости сдержать спекулятивные колебания", – подчеркнул он.

При этом специалисты единодушно не рекомендуют продавать наличную валюту без крайней необходимости.

Раньше мы рассказывали, когда ждать перемен в курсе доллара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!