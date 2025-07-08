Украинцам рассказали об альтернативах доллару и евро, которые способны сохранить средства от обесценивания

Учитывая колебания курса доллара и евро в Украине, вопрос выбора лучшей валюты для сохранения сбережений остается актуальным. Украинцы имеют несколько вариантов, которые могут помочь защитить свои деньги от инфляции.

Сайт "Новости.LIVE" рассказал, какая валюта является самой выгодной для сохранения сбережений украинцами.

Неожиданные колебания в курсе доллара и евро делают их менее выгодными для долгосрочных обменных операций. Доллар подорожал после того, как НБУ отказался от фиксированного курсообразования, а евро подорожало на 6 грн всего за четыре месяца.

Финансовые аналитики рекомендуют не хранить средства в одной валюте, а создавать диверсифицированный портфель. Это позволит выдержать экономические неурядицы с минимальными потерями и снизить риски девальвации денег. Возникает вопрос: что же выбрать украинцам вместо привычных доллара и евро?

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Необходимо учитывать стабильность валюты и ее роль в глобальной экономике. Если ваша цель - защитить средства от обесценивания, а не выиграть на возможном росте курса, то неплохими вариантами являются:

Швейцарский франк (CHF) – известен своей надежностью, устойчивостью к внешним изменениям и политической нейтральностью.

Канадский доллар (CAD) – имеет меньшую волатильность по сравнению с долларом США, но зависит от сырьевого рынка, что помогает поддерживать стабильный курс.

Японская иена (JPY) – подвержена незначительному обесцениванию из-за мягкой монетарной политики, однако является хорошим вариантом для сохранения средств в периоды экономических трудностей.

Рекомендуется распределить капитал между несколькими стабильными валютами для снижения рисков. Полностью отказываться от доллара США и евро не стоит, но их долю в портфеле лучше уменьшить до того, как геополитическая ситуация стабилизируется.

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