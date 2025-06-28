Можна залишитись без грошей: де українцям не варто купувати долари

Багато українців обмінюють гривні на долари через приватних осіб, фактично використовуючи чорний валютний ринок. Такий спосіб здається привабливим через кращий курс. Втім, мало хто задумується про можливі ризики такого рішення.

UAportal з посиланням на "Новини.LIVE" пояснює, які проблеми можуть виникнути під час придбання доларів на нелегальному валютному ринку.

Часто приватні продавці намагаються привабити клієнтів, пропонуючи готівковий курс долара чи євро трохи вигідніший, ніж у банках чи обмінниках. Втім, ця різниця зазвичай настільки незначна, що ризикувати заради кількох гривень не має сенсу. При цьому існує п’ять основних ризиків, з якими можна зіткнутися під час обміну валюти на нелегальному ринку.

Отримання підроблених банкнот. Найвищий ризик натрапити на фальшиві гроші виникає саме під час обміну валюти у приватних осіб. Покупці, як правило, не мають можливості одразу перевірити справжність купюр та не можуть бути впевненими у їхній достовірності. Пограбування. Інколи за нелегальними обмінними операціями стежать злочинці, які можуть напасти на людину вже після завершення угоди, особливо якщо йдеться про обмін великих сум. Маніпуляції з курсом. Приватні валютні продавці, які працюють на нелегальному ринку, не зобов’язані дотримуватися правил і вимог, встановлених Національним банком для офіційних обмінних пунктів. Саме тому курс може раптово змінюватися, а запропоновані умови — ставати менш вигідними для клієнта. Відповідальність за порушення. У разі придбання фальшивої валюти на чорному ринку і подальшого її використання, особа може понести кримінальну відповідальність. Закон передбачає штрафні санкції або навіть ув’язнення, залежно від обставин і суми правопорушення. Відсутність можливості захистити свої права. Якщо під час нелегального обміну валют ви станете жертвою шахрайства, звернутися до Національного банку з вимогою захисту або відшкодування не вийде. У подібних випадках навіть звернення до правоохоронних органів далеко не завжди дає позитивний результат.

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Як убезпечити себе під час обміну валюти

Рекомендації здаються очевидними, але вони не втрачають своєї дієвості. Українцям слід обмінювати іноземну валюту лише в легальних обмінних пунктах, які мають відповідну ліцензію на проведення таких операцій. Це значно знижує ймовірність отримати підроблені гроші та потрапити до рук шахраїв.

Навіть якщо ви купуєте долари в банку чи офіційному обміннику, не варто нехтувати перевіркою купюр. Варто знати основні ознаки, за якими можна відрізнити справжні гроші від фальшивих — зазвичай це наявність водяних знаків, рельєфних елементів, захисної стрічки тощо.

Щоб у разі необхідності ви могли довести факт обміну валюти, обов'язково зберігайте чек або квитанцію. Ці документи підтверджують, що операція була законною, і на їх підставі можна подати скаргу до поліції чи відповідного контролюючого органу у разі шахрайства.

У жодному разі не слід довіряти оголошенням у Telegram-каналах. Часто там пропонують обмін за нібито привабливими курсами, обіцяючи купити дорожче або продати дешевше. Проте ймовірність стати жертвою шахрайства в таких випадках ще вища, ніж при обміні з приватними особами на вулиці.

Раніше ми розповідали, що купюри номіналом 100 доларів 2003 року можуть викликати проблеми.

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