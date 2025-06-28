Можно остаться без денег: где украинцам не стоит покупать доллары: где украинцам не стоит покупать доллары

Многие украинцы обменивают гривны на доллары через частных лиц, фактически используя черный валютный рынок. Такой способ кажется привлекательным из-за лучшего курса. Впрочем, мало кто задумывается о возможных рисках такого решения.

UAportal со ссылкой на "Новости.LIVE" объясняет, какие проблемы могут возникнуть при приобретении долларов на нелегальном валютном рынке.

Часто частные продавцы пытаются привлечь клиентов, предлагая наличный курс доллара или евро немного выгоднее, чем в банках или обменниках. Впрочем, эта разница обычно настолько незначительна, что рисковать ради нескольких гривен не имеет смысла. При этом существует пять основных рисков, с которыми можно столкнуться при обмене валюты на нелегальном рынке.

Получение поддельных банкнот. Самый высокий риск наткнуться на фальшивые деньги возникает именно при обмене валюты у частных лиц. Покупатели, как правило, не имеют возможности сразу проверить подлинность купюр и не могут быть уверенными в их подлинности. Ограбления. Иногда за нелегальными обменными операциями следят преступники, которые могут напасть на человека уже после завершения сделки, особенно если речь идет об обмене крупных сумм. Манипуляции с курсом. Частные валютные продавцы, работающие на нелегальном рынке, не обязаны придерживаться правил и требований, установленных Национальным банком для официальных обменных пунктов. Именно поэтому курс может внезапно меняться, а предложенные условия – становиться менее выгодными для клиента. Ответственность за нарушения. В случае приобретения фальшивой валюты на черном рынке и дальнейшего ее использования, лицо может понести уголовную ответственность. Закон предусматривает штрафные санкции или даже заключение, в зависимости от обстоятельств и суммы правонарушения. Отсутствие возможности защитить свои права. Если во время нелегального обмена валют вы станете жертвой мошенничества, обратиться в Национальный банк с требованием защиты или возмещения не получится. В подобных случаях даже обращение в правоохранительные органы далеко не всегда дает положительный результат.

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Как обезопасить себя при обмене валюты

Рекомендации кажутся очевидными, но они не теряют своей действенности. Украинцам следует обменивать иностранную валюту только в легальных обменных пунктах, которые имеют соответствующую лицензию на проведение таких операций. Это значительно снижает вероятность получить поддельные деньги и попасть в руки мошенников.

Даже если вы покупаете доллары в банке или официальном обменнике, не стоит пренебрегать проверкой купюр. Стоит знать основные признаки, по которым можно отличить настоящие деньги от фальшивых – обычно это наличие водяных знаков, рельефных элементов, защитной ленты и тому подобное.

Чтобы в случае необходимости вы могли доказать факт обмена валюты, обязательно сохраняйте чек или квитанцию. Эти документы подтверждают, что операция была законной, и на их основании можно подать жалобу в полицию или соответствующий контролирующий орган в случае мошенничества.

Ни в коем случае не следует доверять объявлениям в Telegram-каналах. Часто там предлагают обмен по якобы привлекательным курсам, обещая купить дороже или продать дешевле. Однако вероятность стать жертвой мошенничества в таких случаях еще выше, чем при обмене с частными лицами на улице.

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