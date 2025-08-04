Що буде з доларом до 10 серпня: прогноз вартості від банкіра

В Україні курс долара наразі залишається стабільним, що стало можливим завдяки політиці Національного банку. Натомість курс євро більше залежить від глобальних економічних процесів, тому може змінюватися непередбачувано.

За словами Тараса Лєсового, директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку", українцям не варто панікувати та поспішати до обмінників. "Переведення заощаджень у євро не завжди є виправданим кроком і може призвести до фінансових втрат. Наприклад, при обміні доларів їх продають за нижчим курсом, ніж купують. Відповідно, перехід із долара на євро означає подвійні втрати – як при продажу, так і при купівлі", – пояснив банківський експерт.

Згідно з оцінкою експерта, до 10 серпня курс долара залишатиметься в межах 41,6 – 42 гривні на міжбанківському ринку та 41,6 – 42,2 гривні в обмінниках.

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Відповідно, за 100 доларів українці заплатять від 4160 до 4220 гривень, а сума в 1000 доларів обійдеться у 41 600 – 42 200 гривень.

Прогноз валютного курсу на серпень в Україні

Тарас Лєсовий, керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку", вважає, що серпневі коливання курсу долара в Україні будуть незначними та не спричинять суттєвих сюрпризів.

За його прогнозом, офіційний курс долара залишатиметься в межах 41,8–42,4 гривні. Що стосується євро, то його курс може коливатися в межах 48,5–50 гривень, залежно від ситуації на світових фінансових ринках.

Раніше ми розповідали, що українцям розповіли про альтернативи долару та євро, які здатні зберегти кошти від знецінення.

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