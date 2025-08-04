Что будет с долларом до 10 августа: прогноз стоимости от банкира

В Украине курс доллара остается стабильным, что стало возможным благодаря политике Национального банка. Курс евро больше зависит от глобальных экономических процессов, поэтому может меняться непредсказуемо.

По словам Тараса Лесового, директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", украинцам не стоит паниковать и спешить к обменникам. "Перевод сбережений в евро не всегда является оправданным шагом и может привести к финансовым потерям. Например, при обмене долларов их продают по более низкому курсу, чем покупают. Соответственно переход с доллара на евро означает двойные потери – как при продаже, так и при покупке", объяснил банковский эксперт.

Согласно оценке эксперта, до 10 августа курс доллара будет оставаться в пределах 41,6-42 гривны на межбанковском рынке и 41,6-42,2 гривны в обменниках.

Читайте также: Минэкономики озвучило прогноз по курсу доллара к 2028 году: что ждать украинцам

Соответственно за 100 долларов украинцы заплатят от 4160 до 4220 гривен, а сумма в 1000 долларов обойдется в 41 600 – 42 200 гривен.

Прогноз валютного курса на август

Тарас Лесовой, руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка", считает, что августовские колебания курса доллара в Украине будут незначительными и не повлекут за собой существенных сюрпризов.

По его прогнозу, официальный курс доллара будет оставаться в пределах 41,8-42,4 гривны. Что касается евро, то его курс может колебаться в пределах 48,5–50 гривен в зависимости от ситуации на мировых финансовых рынках.

Ранее мы рассказывали, что украинцам рассказали об альтернативах доллара и евро, способных сохранить средства от обесценения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !