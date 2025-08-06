Что выгоднее купить сейчас – доллар или евро: экспертный прогноз для Украины

Достигнутая договоренность между США и ЕС в торговом конфликте повлекла за собой падение курса евро по отношению к доллару. Эксперты поделились советами относительно того, стоит ли украинцам сейчас покупать или продавать доллары.

Финансовый эксперт Андрей Шевчишин рекомендует пока сохранять доллары, пока курс остается стабильным и не наблюдается валютная паника. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

"Девальвационные риски для гривны осенью почти неизбежны, и они уже на горизонте. Даже если сейчас инвестиции в валюту не приносят мгновенной прибыли, со временем ситуация изменится. К тому же важным плюсом является круглосуточный доступ к валютным сбережениям", – отметил Шевчишин.

Эксперт подчеркнул, что пока не стоит накапливать евро, ведь эта валюта, вероятно, потеряет еще в стоимости.

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В то же время, экономист Андрей Забловский, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, придерживается другого мнения: он рекомендует вкладываться в валюту.

"Сегодня целесообразно покупать как доллары, так и евро, которое ослабло, тем самым распределяя риски инвестиционного портфеля. На фоне ожидаемой девальвации гривны до более 43 грн за доллар до конца года и возможного дальнейшего обесценения в 2026-м, следует постепенно увеличивать валютную долю сбережений – по меньшей мере, до двух третей", – отметил он.

В то же время представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует обратить внимание на заработок в гривне – в частности, на уже действующие банковские депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). При этом он предостерегает: открывать новые депозиты или продолжать действовать более чем на один месяц пока не стоит.

Что касается продажи иностранной валюты, то ни один из специалистов этого не поддерживает.

Раньше мы рассказывали, что эксперты посоветовали, куда лучше инвестировать деньги.

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