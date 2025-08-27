З 1 вересня на українців чекають валютні зміни: що буде з доларом

В Україні прогнозується відчутне підвищення офіційного курсу долара. Експерти очікують, що у вересні він коливатиметься в межах 41,4–42,2 грн.

При цьому НБУ 27 серпня встановив курс на рівні 41,41 грн, що на 2 копійки нижче за попередній показник. Фактично долар уже увійшов у нижню межу прогнозованого діапазону. Про ситуацію на валютному ринку в коментарі OBOZ.UA розповіла керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва.

Вона зазначила, що прогнозований коридор вийшов "досить широким", адже протягом місяця курс може як знижуватися, так і демонструвати зростання. Водночас ризики виходу за ці межі мінімальні.

За словами Мустафаєвої, ключову роль на ринку відіграє Нацбанк, який має достатні інструменти для збереження стабільності. Зокрема, регулятор може оперативно впливати на курс, задовольняючи попит і тим самим утримуючи баланс.

"Загалом у вересні валютний ринок буде досить прогнозованим, а потенційні загрози нейтралізовуватимуться ще на ранньому етапі. Національний банк уважно стежить за динамікою та готовий оперативно втрутитися для стабілізації ситуації", – підсумувала Мустафаєва.

