Нацбанк продолжает поддерживать гривну: стоит ли ожидать скачка доллара осенью
На прошлой неделе Национальный банк Украины усилил гривну, сократив объем валютных интервенций на фоне стабильного дефицита валюты на рынке. Осенью регулятор может допустить большие колебания курса гривны и постепенно ослаблять ее.
Такое мнение высказали аналитики инвесткомпании ICU. "Укрепление гривны и удержание курса на нынешнем уровне является сознательным решением НБУ. Возможно, что осенью регулятор позволит немного более широкие колебания курса, чтобы впоследствии перейти к его умеренному ослаблению", – говорится в обзоре.
Аналитики сообщили, что на прошлой неделе Национальный банк Украины продолжил укреплять гривну: в четверг официальный курс установили на уровне 41,22 грн/доллар, а в пятницу его немного повысили до 41,28 грн/доллар.
Дефицит валюты на рынке уменьшился незначительно – на 8% до 301 млн долларов. Чтобы удовлетворить спрос и поддержать гривну, НБУ за неделю продал из резервов 551 млн долларов, что на 9% меньше по сравнению с предыдущей неделей и ниже средненедельного объема интервенций с начала полномасштабной войны.
