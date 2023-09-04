Може спричинити безсоння: що не можна роботи за годину до сну

У сучасному світі багато людей не можуть відсунути мобільний телефон навіть перед сном. Останні години перед сном вони проводять, граючи в мобільні ігри та спілкуючись в інтернеті. Проте ця звичка може мати негативний вплив на здоров'я та сон людини.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що телефон може спричинити безсоння.

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Яскравий екран мобільного телефону підвищує навантаження на очі та може призвести до безсоння. Деякі дослідники вважають, що синій колір на екрані може сповільнити синтез мелатоніну, гормону, що регулює сон. Це може призвести до важкостей зі засипанням та недостатньою кількістю сну.

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За 1-2 години до сну, фахівці рекомендують відкласти гаджети і зосередитися на інших розважальних та релаксуючих заняттях. Спілкування з близькими, читання книжки, гігієнічні процедури або просто відпочинок на ліжку можуть допомогти покращити якість сну.

Якщо ви не можете не користуватися мобільним телефоном перед сном, активуйте функцію "Фільтр синього". Це налаштування може зменшити навантаження на ваші очі й, можливо, полегшить засипання.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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