Очікується малохмарна погода без опадів: прогноз на 5 вересня

На більшій частині території України 4 вересня очікується малохмарна суха погода. Лише на крайньому заході можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер у більшості областей дутиме з північного сходу зі швидкістю 3–8 метрів за секунду, а на заході країни — з південного сходу.

Читайте також: Вдень пекельно, вночі прохолодно: синоптикиня розповіла про різкі контрасти погоди в Україні

Вночі температура коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, на морському узбережжі стовпчики термометрів піднімуться до 18 градусів. Удень очікується 23–28 градусів, а в південних і західних регіонах місцями буде ще спекотніше — до 30–32 градусів. На північному сході вночі буде прохолодніше, 8–13 градусів, удень — від 21 до 26 градусів тепла. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У Києві та області прогнозують малохмарну погоду без опадів. Північно-східний вітер матиме швидкість 3–8 метрів за секунду. Вночі температура становитиме 10–15 градусів по області та 13–15 у столиці, а вдень — від 23 до 28 градусів, у Києві — 25–27 тепла.

Раніше ми розповідали, коли очікувати на різке зниження температури та заморозки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!