Как быстро устранить затхлый запах и освежить полотенца

UAportal подготовил полезные советы от экспертов, чтобы полотенца были чистыми и пахли свежестью. Независимо от того, нужно ли устранить затхлый запах сырости или просто освежить полотенца, эта статья поможет в этом.

Уксус

Для начала следует собрать затхлые полотенца и положить их в стиральную машину. Вместо обычного стирального порошка залить в машину стакан белого уксуса и включить цикл горячей стирки. Уксус известен своими свойствами устранять неприятные запахи.

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Домашний чистящий раствор

Для сильно загрязненных и зловонных полотенец можно приготовить домашний чистящий раствор. Следует смешать равные части перекиси водорода и пищевой соды, чтобы получить пасту. Нанести эту пасту на пораженные участки полотенец, особенно там, где концентрируется запах. Оставить смесь на 30 минут или час.

Эфирные масла

Для освежающего аромата можно добавить несколько капель эфирных масел в стиральную воду. Лаванда, лимон и масло чайного дерева – отличный выбор, поскольку они обладают природными антибактериальными свойствами. Просто добавьте несколько капель любимого эфирного масла в цикл ополаскивания стиральной машины.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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