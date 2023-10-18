Як швидко усунути затхлий запах і освіжити рушники

UAportal підготував корисні поради від експертів, щоб рушники були чистими і пахли свіжістю. Незалежно від того, чи потрібно усунути затхлий запах вогкості, чи просто освіжити рушники, ця стаття допоможе у цьому.

Оцет

Для початку слід зібрати затхлі рушники і покласти їх у пральну машину. Замість звичайного прального порошку залити в машину одну склянку білого оцту та увімкнути цикл гарячого прання. Оцет відомий своїми властивостями усувати неприємні запахи.

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Домашній розчин для чищення

Для сильно забруднених і смердючих рушників можна приготувати домашній розчин для чищення. Слід змішати рівні частини перекису водню та харчової соди, щоб отримати пасту. Нанести цю пасту на уражені ділянки рушників, особливо там, де концентрується запах. Залишити суміш на 30 хвилин або годину.

Ефірні олії

Для освіжаючого аромату можна додати кілька крапель ефірних олій у воду для прання. Лаванда, лимон та олія чайного дерева – чудовий вибір, оскільки вони мають природні антибактеріальні властивості. Просто додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії в цикл ополіскування пральної машини.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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