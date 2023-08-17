Как быстро засыпать: пять эффективных советов для спокойного сна

Качественный сон является залогом здорового образа жизни, омоложения тела, разума и духа. Тем не менее, многие люди каждую ночь борются, ворочаясь, не получая глубокий отдых.

UAportal подготовил советы, которые помогут перенастроить сон, сделав его гармоничным и глубоким. Раскройте секреты спокойного сна, начиная с регулировки распорядка дня и заканчивая оптимизацией среды.

Начните с режима

Установка режима отхода ко сну может быть полезна. Практика ежедневно ложиться спать и просыпаться в одно и тоже время помогает отрегулировать внутренние часы организма. Создание расслабляющей процедуры перед сном, например, чтение книги или принятие теплой ванны, может подать сигнал пора отдохнуть телу.

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Создайте благоприятную среду

Важно создать благоприятную для сна среду. Убедитесь, что в спальне прохладно, темно и тихо – это улучшит сон. Полезно использовать плотные шторы или маску для глаз во избежание попадания света, а также рассмотреть возможность использования беруш, чтобы отгородиться от шума, который может мешать.

Не используйте гаджеты

Рекомендуется ограничить влияние экрана перед сном. Синий свет, излучаемый электронными устройствами, может препятствовать выработке в организме мелатонина – гормона, помогающего регулировать сон. Отказ от использования экранов, таких как смартфоны или планшеты, по крайней мере, за час до сна может способствовать его улучшению.

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Уменьшите активность перед сном

Желательно избегать стимулирующих видов деятельности перед отходом ко сну. Активные физические упражнения, употребление кофеина или алкоголя, а также тяжелая пища могут осложнить засыпание. Рекомендуется не делать этого, по крайней мере, за несколько часов до отдыха.

Упражняйте релаксацию

Управление стрессом и тревогой имеет решающее значение. Стресс и беспокойство могут заставить разум работать в напряженном режиме, что затрудняет расслабление и засыпание. Практика релаксационных техник, таких как глубокое дыхание или медитация может помочь успокоить разум перед сном.

Напомним, эксперты из сна рассказали, что заставляет человека просыпаться ночью.

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