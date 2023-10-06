Как использовать перекись водорода для чистки вещей: полезные лайфхаки

Перекись водорода – это универсальное чистящее средство, которое может значительно облегчить процесс уборки. UAportal рассказал о 3 советах, которые точно пригодятся в уходе за домом.

Дезинфицирующее средство для поверхностей

Перекись водорода является универсальным средством для дезинфекции, эффективно убивает бактерии, вирусы и грибки. Для этого налейте средство в пульверизатор и распылите его на жесткие поверхности. Оставьте на несколько минут, а затем протрите чистой тряпкой.

Отбеливание вещей

Перекись водорода может стать отличным дополнением к процессу стирки. Добавьте пол стакана средства к стиральному порошку и стирайте белую одежду, как обычно. Он поможет избавиться от сложных пятен, а также отбелить белье.

Удаление пятен с ковров

Если на коврах или обивке есть стойкие пятна, то смешайте в пульверизаторе равные части перекиси водорода и воды, а затем распылите раствор на пятно. Оставьте на несколько минут и промокните участок чистой тряпкой, пока не исчезнет пятно.

Ранее UaPortal рассказал о 5 вещах, которые нельзя чистить бумажными полотенцами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!