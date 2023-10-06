Як використовувати перекис водню для чищення речей: корисні лайфхаки

Перекис водню – це універсальний засіб для чищення, який може значно полегшити процес прибирання. UAportal розповів про 3 поради, які точно стануть у пригоді в догляді за оселею.

Дезінфікувальний засіб для поверхонь

Перекис водню є універсальним засобом для дезінфекції, який ефективно вбиває бактерії, віруси та грибки. Для цього налийте засіб в пульверизатор і розпиліть його на тверді поверхні. Залиште на кілька хвилин, а потім витріть чистою ганчіркою.

Відбілення речей

Перекис водню може стати чудовим доповненням до процесу прання. Додайте пів склянки засобу до прального порошку й періть білий одяг, як зазвичай. Він допоможе позбутися складних плям, а також відбілити білизну.

Видалення плям з килимів

Якщо на килимах або оббивці є стійкі плями, то змішайте в пульверизаторі рівні частини перекису водню й води, а потім розпиліть розчин на пляму. Залиште на кілька хвилин та промокніть ділянку чистою ганчіркою, поки пляма не зникне.

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