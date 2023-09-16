Как избавиться от суперклея на пальцах: три действенных лайфхака

UAportal подготовил три лайфхака для борьбы с прилипающим к пальцам суперклеем. Мы рассмотрим эффективные методы использования обычных бытовых средств, таких как ацетон, теплая мыльная вода и масла, которые помогут легко и безопасно удалить суперклей.

Ацетон

Ацетон, обычно содержащийся в жидкости для снятия лака, может эффективно растворить суперклей. Следует смочить ватный шарик или тампон в ацетоне и осторожно потереть им пораженный участок.

Ацетон разрушает клейкие свойства суперклея, позволяя легко удалить его. После применения следует тщательно вымыть руки с мылом, чтобы удалить остатки средства.

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Теплая вода с мылом

Следует начать с погружения пальцев в теплую воду на несколько минут, чтобы размягчить клей. Затем нанести на пальцы большое количество мыла и потереть их друг о друга.

Мыло поможет расщепить липкие свойства суперклея, облегчит его удаление. Можно также использовать мягкую зубную щетку, чтобы осторожно почистить пальцы. Следует промыть руки теплой водой и повторить процесс, если нужно.

Оливковое или кокосовое масло

Рекомендуется нанести небольшое количество масла на пораженный участок и мягко втирать его в кожу. Масло поможет ослабить суперклей, что облегчит его отслойку. После удаления суперклея следует тщательно помыть руки с мылом, чтобы удалить остатки.

Напомним, мы рассказывали, как быстро удалить пятна от суперклея из одежды.

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