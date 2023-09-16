Як позбутися суперклею на пальцях: три дієвих лайфхаки

UAportal підготував три лайфхаки для боротьби з суперклеєм, що прилипає до пальців. Ми розглянемо ефективні методи з використанням звичайних побутових засобів, таких як ацетон, тепла мильна вода та олії, які допоможуть легко та безпечно видалити суперклей.

Ацетон

Ацетон, який зазвичай міститься в рідині для зняття лаку, може ефективно розчинити суперклей. Слід змочити ватяну кульку або тампон в ацетоні і обережно потерти ним уражену ділянку.

Ацетон руйнує клейкі властивості суперклею, дозволяючи легко видалити його. Після застосування необхідно ретельно вимити руки з милом, щоб видалити залишки засобу.

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Тепла вода з милом

Слід почати із занурення пальців у теплу воду на кілька хвилин, щоб розм'якшити клей. Потім нанести на пальці велику кількість мила і потерти їх один об одного.

Мило допоможе розщепити липкі властивості суперклею, полегшить його видалення. Також можна використовувати м'яку зубну щітку, щоб обережно почистити пальці. Варто промити руки теплою водою і повторити процес, якщо потрібно.

Оливкова або кокосова олія

Рекомендується нанести невелику кількість олії на уражену ділянку і м'яко втирати її в шкіру. Олія допоможе послабити суперклей, що полегшить його відшарування. Після видалення суперклею треба ретельно помити руки з милом, щоб видалити залишки.

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