Как избавиться от запахов из стиральной машины: Три полезных лайфхака

Узнайте лайфхаки, которые помогут стиральной машине всегда пахнуть свежестью. UAportal подготовил простые и эффективные методы с использованием обычных бытовых ингредиентов.

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Пищевая сода и уксус

Засыпьте один стакан соды в барабан машины, а затем залейте два стакана белого уксуса в дозатор моющего средства. Запустив цикл горячей мойки, сода и уксус эффективно устранят любые устаревшие запахи. После завершения цикла оставьте дверцу открытой на некоторое время, чтобы проветрить стиральную машину.

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Лимонный сок и горячая вода

Можно начать с наполнения дозатора чистящего средства чашкой лимонного сока, а затем запустить цикл горячей стирки, чтобы позволить расщепить любые остаточные запахи. Кислотность лимонного сока нейтрализует и устраняет любые неприятные запахи. После завершения цикла рекомендуется протереть резиновую прокладку и оставить дверцу открытой, чтобы проветрить машину.

Регулярная чистка и обслуживание

Очень важно регулярно чистить барабан, дозатор моющего и резиновую прокладку, чтобы убедиться, что на них не осталось никаких остатков или влаги. Если оставлять дверцу машины открытой между стирками, это позволяет воздуху циркулировать, предотвращая образование плесени и неприятных запахов. Также рекомендуется раз в месяц проводить цикл очистки со специализированным средством для стиральных машин, следуя инструкциям изготовителя.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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