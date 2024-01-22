Як позбутися запахів з пральної машини: Три корисні лайфхаки

Дізнайтеся лайфхаки, які допоможуть пральній машині завжди пахнути свіжістю. UAportal підготував прості та ефективні методи з використанням звичайних побутових інгредієнтів.

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Харчова сода та оцет

Засипте одну склянку соди в барабан машини, а потім залийте дві склянки білого оцту в дозатор миючого засобу. Запустивши цикл гарячого миття, сода та оцет ефективно усунуть будь-які застарілі запахи. Після завершення циклу залиште дверцята відчиненими на деякий час, щоб провітрити пральну машину.

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Лимонний сік і гаряча вода

Можна почати з наповнення дозатора миючого засобу чашкою лимонного соку, а потім запустити цикл гарячого прання, щоб дозволити розщепити будь-які залишкові запахи. Кислотність лимонного соку нейтралізує та усуває будь-які неприємні запахи. Після завершення циклу рекомендується протерти гумову прокладку і залишити дверцята відчиненими, щоб провітрити машину.

Регулярне чищення та обслуговування

Дуже важливо регулярно чистити барабан, дозатор миючого засобу та гумову прокладку, щоб переконатися, що на них не залишилося ніяких залишків або вологи. Якщо залишати дверцята машини відчиненими між праннями, це дозволяє повітрю циркулювати, запобігаючи утворенню цвілі та неприємних запахів. Також рекомендується раз на місяць проводити цикл очищення зі спеціалізованим засобом для пральних машин, дотримуючись інструкцій виробника.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання.

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