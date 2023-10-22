Как легко и быстро избавиться от клопов: эффективные способы

UAportal подготовил эффективные способы выведения клопов из жилья с помощью простых домашних ингредиентов. Попрощайтесь с этими назойливыми насекомыми и восстановите контроль над своим домом, не прибегая к вредным химикатам.

Создайте спрей от клопов своими руками

Смешайте в пульверизаторе равные части медицинского спирта и воды. Этой смесью можно опрыскивать зараженные участки, такие как кровать, матрас и окружающая мебель.

Клопы контактируют со спреем, и тогда медицинский спирт помогает им погибнуть. Повторяйте эту процедуру каждые несколько дней до полного уничтожения клопов.

Попробуйте пищевую соду

Обильно посыпьте содой зараженные участки, уделяя особое внимание трещинам и щелям, где могут прятаться клопы. Оставьте соду на месте на несколько дней, поскольку она обезвоживает и убивает вредителей.

Используйте эфирные масла

Масло чайного дерева, лаванды и мяты известны своими инсектицидными свойствами. Смешайте несколько капель выбранного эфирного масла с водой и распылите вокруг кровати и других зараженных мест.

Читайте также: Как избавиться от клопов раз и навсегда: действенные советы

Можно также добавить несколько капель эфирного масла в стиральную машину во время стирки постельного белья и одежды. Сильный аромат этих масел отпугивает клопов.

Примените термическую обработку

Выпарите зараженную одежду, постельное белье и изделия из ткани при высокой температуре (не менее 50°C), чтобы уничтожить клопов и яйца. При необходимости используйте горячие сушилки или держите эти вещи на солнечном свете в течение длительного времени.

Тщательно пропылососьте жилище, включая швы и щели матрасов, чтобы избавиться от вредителей. Кроме того, чистка паром мебели и ковров может эффективно уничтожить клопов и предотвратить повторное заражение.

Поддерживайте чистоту в доме

Наконец, поддержание чистоты и уменьшение беспорядка может значительно предотвратить заражение клопами. Регулярно пылесосьте дом и стирайте постельное белье при высокой температуре. Также не приносите в дом подержанную мебель или одежду без тщательной проверки на наличие клопов.

Напомним, ранее мы писали о том, как определить, водятся ли в доме постельные клопы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !