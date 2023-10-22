Як легко та швидко позбутися клопів: ефективні способи

UAportal підготував ефективні способи виведення клопів з житла за допомогою простих домашніх інгредієнтів. Попрощайтеся з цими настирливими комахами та відновіть контроль над своєю оселею, не вдаючись до шкідливих хімікатів.

Створіть спрей від клопів своїми руками

Змішайте в пульверизаторі рівні частини медичного спирту і води. Цією сумішшю можна обприскувати заражені ділянки, такі як ліжко, матрац і навколишні меблі.

Клопи контактують зі спреєм і тоді медичний спирт допомагає їм загинути. Повторюйте цю процедуру кожні кілька днів до повного знищення клопів.

Спробуйте харчову соду

Рясно посипте содою заражені ділянки, приділяючи особливу увагу тріщинам і щілинам, де можуть ховатися клопи. Залиште соду на місці на кілька днів, оскільки вона зневоднює і вбиває шкідників.

Використайте ефірні олії

Олії чайного дерева, лаванди та м'яти відомі своїми інсектицидними властивостями. Змішайте кілька крапель обраної ефірної олії з водою і розпиліть навколо ліжка та інших заражених місць.

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Можна також додати кілька крапель ефірної олії у пральну машину під час прання постільної білизни та одягу. Сильний аромат цих олій відлякує клопів.

Застосуйте термічну обробку

Виперіть заражений одяг, постільну білизну та вироби з тканини при високій температурі (щонайменше 50°C), щоб знищити клопів та їхні яйця. Якщо потрібно, використовуйте гарячі сушарки або тримайте ці речі на сонячному світлі протягом тривалого часу.

Ретельно пропилососьте оселю, включаючи шви та щілини матраців, щоб позбутися шкідників. Крім того, чистка парою меблів і килимів може ефективно знищити клопів і запобігти повторному зараженню.

Підтримуйте чистоту в домі

Нарешті, підтримання чистоти та зменшення безладу може значно запобігти зараженню клопами. Регулярно пилососьте будинок і періть постільну білизну при високій температурі. Також не приносьте в дім вживані меблі або одяг без ретельної перевірки на наявність клопів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити, чи водяться в будинку постільні клопи.

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