Как легко и быстро избавиться от царапин на зеркале: три простых метода

UAportal подготовил практические советы по удалению царапин из зеркала. Эти методы предлагают простые и доступные решения для улучшения состояния зеркал в разных условиях.

Используйте зубную пасту

Чтобы удалить царапины из зеркала, попробуйте воспользоваться зубной пастой. Нанесите небольшое количество пасты на мягкую ткань и осторожно потрите ею поцарапанное место круговыми движениями.

Промойте зеркало водой и протрите его досуха чистой тряпкой. Зубная паста содержит мягкие абразивы, которые помогут отполировать царапины на поверхности зеркала.

Читайте также: Почему нельзя вешать зеркало напротив входной двери

Видео дня

Попробуйте пищевую соду

Еще один способ – использование пищевой соды. Сделайте пасту, смешав пищевую соду с водой до образования густой смеси. Нанесите пасту на поцарапанный участок и осторожно вотрите его мягкой тканью.

Промойте зеркало водой и протрите насухо. Абразивные свойства соды помогут уменьшить видимость царапин на зеркале.

Используйте полироль для металла

Для устранения более серьезных царапин на зеркале воспользуйтесь металлической полиролью. Нанесите небольшое количество средства на мягкую ткань и осторожно потрите ею поцарапанную поверхность.

Следуйте инструкциям на используемой упаковке. Полироль может помочь сгладить глубокие царапины и восстановить поверхность зеркала.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!