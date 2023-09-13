Як легко та швидко позбутися подряпин на дзеркалі: три простих методи

UAportal підготував практичні поради щодо видалення подряпин з дзеркала. Ці методи пропонують прості та доступні рішення для покращення стану дзеркал у різних умовах.

Використовуйте зубну пасту

Щоб видалити подряпини з дзеркала, спробуйте скористатися зубною пастою. Нанесіть невелику кількість пасти на м'яку тканину і обережно потріть нею подряпане місце круговими рухами.

Промийте дзеркало водою і витріть його насухо чистою ганчіркою. Зубна паста містить м'які абразиви, які допоможуть відполірувати дрібні подряпини на поверхні дзеркала.

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Спробуйте харчову соду

Ще один спосіб – використання харчової соди. Зробіть пасту, змішавши харчову соду з водою до утворення густої консистенції. Нанесіть пасту на подряпану ділянку і обережно втирайте її м'якою тканиною.

Промийте дзеркало водою і витріть насухо. Абразивні властивості соди допоможуть зменшити видимість подряпин на дзеркалі.

Використовуйте поліроль для металу

Для усунення більш серйозних подряпин на дзеркалі скористайтеся поліроллю для металу. Нанесіть невелику кількість засобу на м'яку тканину і обережно потріть нею подряпану поверхню.

Дотримуйтесь інструкцій на упаковці, яку використовуєте. Поліроль може допомогти згладити глибокі подряпини та відновити поверхню дзеркала.

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