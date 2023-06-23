Как легко устранить стойкий запах с кухонных полотенец без дорогой химии: действенные советы
Кухонные полотенца и салфетки необходимы в любом доме, но со временем от них могут появиться неприятные запахи. UAportal подготовил исчерпывающий набор советов от экспертов по уборке, которые помогут сохранить свежесть и отсутствие запаха от кухонных полотенец.
Почему кухонные полотенца приобретают неприятный запах?
Одной из распространенных причин неприятного запаха кухонных полотенец является сохранение влаги. Если полотенца остаются влажными и сложенными без надлежащей стирки и сушки, то это может привести к появлению неприятного запаха. Однако, соблюдая несколько простых правил, вы можете предотвратить эту проблему и поддерживать чистоту и свежий запах кухонных полотенец.
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Предотвращение появления запаха на кухонных полотенцах
Чтобы ваши кухонные полотенца не имели неприятного запаха, запомните эти простые рекомендации:
1. Не оставляйте полотенца мокрыми и грязными после использования.
2. Стирайте и тщательно высушивайте все тканевые принадлежности, включая полотенца и салфетки, после каждого использования.
3. Старайтесь стирать кухонные полотенца в стиральной машине с подходящим моющим средством не реже одного раза в пять дней.
Избавление от запаха кухонных полотенец
Если ваши кухонные полотенца уже приобрели неприятный запах, существуют эффективные и бюджетные методы его устранения. Вот несколько рекомендуемых подходов:
1. Замачивание пищевой содой:
В миске залейте полотенца кипятком и добавьте смесь стирального порошка и пищевой соды. Растворите 3-4 столовые ложки стирального порошка и 3 чайные ложки пищевой соды в 3 литрах кипятка. Дайте раствору остыть, затем постирайте полотенца в стиральной машине.
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2. Смесь перекиси и нашатырного спирта:
Соедините 4 столовые ложки нашатырного спирта с равным количеством перекиси водорода в 3 литрах теплой воды. Замочите полотенца в этом растворе на ночь, при желании добавьте натертое хозяйственное мыло. Утром прополощите полотенца и постирайте их на самом коротком режиме в стиральной машине.
Борьба со стойкими запахами
Для сильно пахнущих кухонных полотенец, которые не поддаются вышеописанным методам, есть несколько более действенных способов:
1. Раствор отбеливателя:
Замочите полотенца в растворе отбеливателя и воды на 20-30 минут. Этот метод очень эффективен, но его следует использовать только для белых полотенец, так как отбеливатель может повредить цветные ткани.
2. Высокотемпературная стиральная машина:
Для удаления запахов используйте самый высокий температурный режим вашей стиральной машины. Однако имейте в виду, что этот метод может привести к обесцвечиванию или повреждению ткани, особенно для цветных полотенец.
Альтернативные методы стирки
В 3 литрах теплой воды растворите 3-4 столовые ложки борной кислоты. Замочите полотенца в этом растворе на 3-4 часа, затем постирайте их со стиральным порошком или хозяйственным мылом. Этот способ особенно подходит для вафельных и махровых полотенец.
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