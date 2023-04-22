Как не дать мозгу состариться: сохраните сознание молодым

UAportal подготовил список практических советов, которые помогут сохранить мозг здоровым и функционирующим долгие годы.

Регулярно занимайтесь спортом

Физические упражнения полезны не только для тела, но и для мозга. Регулярные упражнения помогают улучшить приток крови к мозгу, что способствует росту новых мозговых клеток. Кроме того, было доказано, что физические упражнения улучшают память и когнитивные функции, что помогает поддерживать здоровье и работоспособность головного мозга на должном уровне. Поэтому обязательно включите в свой распорядок дня регулярные физические упражнения, будь то прогулка, пробежка или занятия йогой.

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Оставайтесь умственно активными

Активная работа мозга жизненно важна для поддержания когнитивных функций и предотвращения его старения. Занимайтесь умственно стимулирующими видами деятельности, такими как головоломки, чтение, изучение новых навыков или языков. Кроме того, общение и содержательные разговоры могут стимулировать работу мозга, поэтому не забывайте поддерживать связь с друзьями и семьей.

Получайте достаточное количество сна

Достаточный сон крайне важен для общего здоровья и благополучия, он также необходим для поддержания работы головного мозга. Сон играет важнейшую роль в закреплении воспоминаний и развитии когнитивных функций, поэтому обязательно высыпайтесь каждую ночь. Последовательный режим сна и отказ от кофеина и электроники перед сном помогут улучшить качество вашего сна.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, доктор медицинских наук Энтони Юн из Детройта объяснил, почему не стоит спать голыми. Этот вопрос, по его словам, касается только гигиены.

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