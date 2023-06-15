Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: модные советы

UAportal подготовил список советов, которые помогут одеваться, чтобы выглядеть стройнее. Рекомендации по выбору одежды помогут с легкостью добиться желаемого результата.

Носите одежду, которая сидит правильно

Правильно подобранная одежда имеет решающее значение для достижения стройности. Слишком тесная или слишком свободная одежда может заставить вас казаться больше, чем вы есть на самом деле.

Выбирайте одежду своего размера или немного больше, если вы хотите более свободный крой. Убедитесь, что пояс брюк или юбки плотно прилегает к талии. Убедитесь, что рукава ваших топов и пиджаков хорошо сидят и не слишком обтягивают руки. Хорошо сидящая одежда поможет вам создать обтекаемый силуэт, благодаря которому вы будете выглядеть стройнее.

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Носите темные цвета

Темные цвета стройнят больше, чем светлые, и помогают создать элегантный и отточенный образ. Выбирайте темные оттенки черного, синего или серого, чтобы выглядеть стройнее.

Откажитесь от ярких цветов или принтов, так как они могут привлечь внимание к тем местам, которые вы не хотите подчеркнуть. Если вы носите яркие цвета, сочетайте их с более темными оттенками, чтобы создать баланс. Темные цвета создают стройнящий эффект, который подчеркивает фигуру.

Выбирайте одежду с вертикальными линиями

Вертикальные линии стройнят и создают иллюзию более длинного и стройного тела. Выбирайте одежду с вертикальными полосами или узорами, чтобы добиться эффекта стройности.

Избегайте одежды с горизонтальными полосками, так как они могут сделать вас шире. Если вы хотите носить одежду с узором, остановите свой выбор на одежде с вертикальными линиями или узорами. Выбирая одежду с вертикальными линиями, вы можете создать эффект стройности, благодаря которому будете выглядеть выше и стройнее.

Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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