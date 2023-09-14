Как отличить брендовую вещь от подделки: три практических совета

Сейчас, когда контрафактная продукция становится все более популярной, очень важно знать, как отличить брендовый товар от подделки. Uaportal подготовил 3 практических совета, которые помогут потребителям не стать жертвами мошенников.

Проверьте упаковку и маркировку

Брендированные товары обычно имеют высококачественную упаковку с четкими логотипами, одинаковыми шрифтами и точным написанием. Ищите какие-либо признаки некачественной печати, неправильно написанных слов или размытых изображений, поскольку это может свидетельствовать о подделке.

Изучите качество материалов

Брендовые вещи, как правило, изготавливаются из качественных материалов, прочных и долговечных. Обратите внимание на швы, молнии, пуговицы и другие детали. Если вещь кажется ненадежной, имеет ослабленные нити или признаки низкого качества изготовления, это, вероятнее всего, подделка.

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Узнайте больше информации о продавце и цене

Настоящие брендовые вещи обычно продаются по стабильной цене, а значительные скидки встречаются крайне редко. К тому же, перед покупкой проверьте репутацию продавца и почитайте отзывы других покупателей.

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