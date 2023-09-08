В сети показали способ, как удобно хранить специи на кухне: полезный видеолайфхак

Фрэнсис Уилсон поделилась полезным кулинарным лайфхаком, который поможет легко и эффективно справиться с хаосом на кухне, в частности, в упорядочении пакетиков и баночек со специями. Этот метод позволит вам эффективно использовать пространство и хранить пустяки в порядке.

Читайте также: 3 натуральных средства, которые эффективно отпугивают насекомых

В своем ролике в TikTok она показывает, что для того чтобы справиться с этой задачей, вам понадобится подвесной органайзер для обуви, который можно найти в различных вариантах: пластиковый, тканевый или сетчатый. Выберите тот, который лучше всего вписывается в дизайн вашей кухни.

Чтобы сделать этот органайзер менее заметным, установите его на задней части дверцы кладовой или кухонного шкафа, вместо того чтобы размещать его на видном месте. Это поможет улучшить место и скрыть органайзер от взоров.

Видео дня

Плюсом использования такого органайзера является его стоимость – он значительно дешевле, чем стандартные настенные полки и требует меньше времени и усилий для монтажа. Его можно надежно закрепить, используя крючки с липучкой, без необходимости сверлить специальную поверхность.

Органайзер можно использовать для хранения не только специй, но и других мелочей на кухне, таких как зубочистки, салфетки, губки, спички и зажигалки. Если вы выберете модель с непрозрачными карманами, она будет выглядеть более аккуратно, поскольку не будет создавать визуального загрязнения. Важно пометить каждый карман, чтобы знать, что именно там хранится.

Этот полезный лайфхак может использоваться не только на кухне, но и в любом другом помещении вашего дома для хранения различных малых предметов, таких как кабели, запасные ключи, карты, расчески, косметические средства или уходные приборы. Это практическое решение, которое поможет вам организовать пространство и сберечь вещи в порядке.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!