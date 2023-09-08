У мережі показали спосіб, як зручно зберігати спеції на кухні: корисний відео-лайфхак

Френсіс Вілсон поділилася корисним кулінарним лайфхаком, який допоможе легко та ефективно впоратися з хаосом на кухні, зокрема в упорядкуванні пакетиків і баночок зі спеціями. Цей метод дозволить вам ефективно використовувати простір і зберігати дрібниці в порядку.

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У своєму ролику в TikTok вона показує, що для того, щоб впоратися з цим завданням, вам знадобиться підвісний органайзер для взуття, який можна знайти в різних варіантах: пластиковий, тканинний або сітчастий. Виберіть той, який найкраще вписується у дизайн вашої кухні.

Щоб зробити цей органайзер менш помітним, встановіть його на задній частині дверцят комори або кухонної шафи, замість того, щоб розміщувати його на видному місці. Це допоможе оптимізувати простір і приховати органайзер від поглядів.

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Плюсом використання такого органайзера є його вартість - він значно дешевший, ніж стандартні настінні полиці, і вимагає менше часу та зусиль для монтажу. Його можна надійно закріпити, використовуючи гачки з липучкою, без необхідності свердлити спеціальну поверхню.

Органайзер можна використовувати для зберігання не лише спецій, але й інших дрібниць на кухні, таких як зубочистки, серветки, губки, сірники та запальнички тощо. Якщо ви виберете модель з непрозорими кишеньками, вона буде виглядати більш охайно, оскільки не створюватиме візуального забруднення. Важливо позначити кожну кишеньку, щоб знати, що саме там зберігається.

Цей корисний лайфхак може бути використаний не лише на кухні, а й в будь-якому іншому приміщенні вашого дому для зберігання різних малих предметів, таких як кабелі, запасні ключі, картки, гребінці, косметичні засоби чи доглядові прилади. Це практичне рішення, яке допоможе вам організувати простір і зберегти речі в порядку.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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