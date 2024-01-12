Как отполировать раковину на кухне до блеска: 3 полезные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут отполировать раковину. Узнайте способы очищения кухонной мойки до блеска.

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Уксус и пищевая сода

После промывки и высушивания раковины во всю ее поверхность можно нанести смесь из пищевой соды и воды. Следующий шаг – разбрызгать уксус на соду, чтобы создать реакцию пенообразования.

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Выждав несколько минут, раковину можно почистить мягкой щеткой. В конце концов промывание водой и высушивание раковины позволяет получить полированную, блестящую поверхность.

Лимон и соль

Чтобы создать эффективное и недорогое средство для полировки кухонной раковины, можно разрезать лимон пополам и посыпать солью со стороны среза. Затем, используя его в качестве скраба, аккуратно вотрите соль в мойку, сосредотачиваясь на участках с пятнами или разводами. После раковины следует тщательно промыть теплой водой.

Полировка оливковым маслом

Эффективный способ добиться глянцевого блеска на кухонной мойке – налить несколько капель оливкового масла на мягкую ткань и втереть ее в поверхность раковины. Легкий слой масла не только придает блеск, но и создает защитный барьер от пятен и разводов от воды. Этот естественный и быстрый способ идеально подходит для придания любой раковине нового вида без использования вредных или дорогостоящих чистящих средств.

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