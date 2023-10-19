Как почистить утюг в домашних условиях: лучшие методы

Узнайте о лучших методах очистки и ухода за утюгом. UAportal подготовил подробную инструкцию, которая поможет поддерживать утюг в отличном состоянии.

Чистите подошву

Чтобы очистить подошву утюга, начните с того, чтобы отсоединить его от источника питания и убедитесь, что он полностью остыл. Затем смешайте небольшое количество хозяйственного мыла с теплой водой и окуните мягкую ткань в мыльный раствор. Осторожно потрите подошву, чтобы удалить остатки накипи или пятна.

Удалите накипь

Чтобы убрать минеральные отложения или накипь из утюга, наполните резервуар водой и белым уксусом в равных пропорциях. Включите режим отпаривания и дайте утюгу нагреться. После нагревания поднесите утюг к раковине или миске и нажмите кнопку подачи пара, чтобы выпустить раствор уксуса через пароотводные отверстия.

Прочистите пароотводные отверстия

Если пароотводные отверстия утюга засорились и не предоставляют пару должным образом, можно воспользоваться шпилькой или иглой, чтобы прочистить их. Перед этим важно убедиться, что утюг отключен от сети, а подошва прохладная. Осторожно вставьте шпильку или иглу в каждое отверстие, чтобы удалить мусор или налет, блокирующий подачу пара.

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Очищайте резервуар для воды

Регулярное очищение резервуара для воды в утюге важно для предотвращения образования минеральных отложений и размножения бактерий. Начните с отключения утюга от источника питания и убедитесь, что он остыл.

Вылейте остатки воды из резервуара и промойте чистой водой. Для удаления стойких пятен или налета от жесткой воды можно приготовить смесь уксуса и воды, чтобы эффективно удалить их.

Правильно храните утюг

Убедитесь, что утюг полностью остыл, прежде чем убирать его на хранение. Аккуратно смотайте шнур и закрепите его с помощью стяжки или резинки, чтобы предотвратить спутывание. Храните утюг в вертикальном положении в сухом и защищенном от пыли месте.

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