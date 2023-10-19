Как правильно хранить откупоренное вино: советы экспертов

Правильное хранение откупоренного вина имеет решающее значение для сохранения качества и свежести. UAportal подготовил полезные советы, которые помогут подольше наслаждаться вкусом любимого напитка.

Храните в правильном положении

После открытия бутылки вина очень важно правильное хранение. Плотно укупорьте бутылку, чтобы минимизировать доступ кислорода. Храните ее в вертикальном положении, чтобы предотвратить повреждение пробки или образование плесени.

Контролируйте температуру

Контроль температуры играет немаловажную роль в хранении вина. Избегайте прямых солнечных лучей и источников тепла, ускоряющих процесс порчи. Выбирайте прохладное темное место, например погреб или винный холодильник с температурой 12-18°C.

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Ограничивайте доступ воздуха

Ограничение доступа воздуха – ключ к сохранению качества вина. Сцедите вино в меньшую емкость, чтобы убрать избыток воздуха. Эти способы замедляют окисление и продлевают срок хранения вина.

Плотно закрывайте бутылку

Инструменты для хранения вина, такие как пробки или системы закрытия, помогают сохранить аромат. Они создают герметичные уплотнения для предотвращения окисления.

Помните о сроках хранения

Важно помнить о сроке хранения вина после вскрытия. Легкие белые вина хранятся в холодильнике 4-5 дней, в то время как более насыщенные красные вина могут храниться неделю и дольше. Сверкающие и десертные вина могут потерять игристость или сладость через 1-2 дня. Этикетка на бутылке с датой открытия помогает отследить свежесть.

Напомним, мы рассказали, почему не нужно выбрасывать корковые пробки от бутылок с вином.

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