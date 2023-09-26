Как правильно обрезать виноград: советы для щедрого урожая

Правильная летняя обрезка имеет важное значение для оптимального плодоношения и здоровья лозы. Без этого виноград может стать перегруженным, что приведет к появлению мелких и невкусных ягод.

Вот рекомендации о том, как эффективно обрезать виноград в течение летних месяцев.

Преимущества летней обрезки

Понимание преимуществ летней обрезки имеет решающее значение перед тем, как погрузиться в процесс. Позволяя лозе получать больше света и воздуха, обрезка укрепляет ее иммунитет и снижает риск заболеваний. Кроме того, это способствует равномерному распределению соков в растении.

Обрезка во время плодоношения

Обрезку винограда следует начинать в июне и продолжать до сентября, даже в период плодоношения. Основная цель – обеспечить созревающие гроздья достаточным доступом к свету и воздуху. Это позволяет получить более сладкие ягоды, которые созревают быстрее.

Основные правила ухода летом

Прежде чем начать, возьмите острые садовые ножницы, секаторы или специализированные пилы для винограда. Убедитесь, что инструменты хорошо заточены, поскольку тупые лезвия могут повредить лозе.

Как только на винограде появятся первые почки, удалите три нижних побега, а также все слабые или больные почки. Их можно легко удалить вручную.

В течение июля решающее значение имеет пасынкование. Пасынки – это молодые зеленые боковые побеги, произрастающие из пазушных почек. Обрежьте их до двух нижних листьев. Регулярно осматривайте виноград в течение этого месяца и обрезайте появляющиеся молодые пасынки.

Читайте также: Когда и как нужно посадить виноград, чтобы получить невероятный урожай: советы дачников

Обрезка в период плодоношения

В период плодоношения обрезайте соцветия. В первый год оставляйте не более 10 сильнейших соцветий по всей лозе. На второй год ограничитесь 20, а на третий – не более 30. Помните, что на каждой плодовой ветке должно быть не больше двух гроздей.

В июле и августе прорежьте листья, чтобы обеспечить доступ света к ягодам. Удаляйте листья, отбрасывающие тень на гроздья, и продолжайте удалять пасынки.

В августе проведите пасынкование на лозах, достигших высоты 2 метров и более. Укоротите ненужные побеги наполовину, а плодоносящие обрежьте примерно на 30-40 сантиметров.

Опытные садоводы часто рекомендуют обработать места срезов садовым варом или раствором медного купороса, чтобы предотвратить инфекции и ускорить заживление ран.

Напомним, UAportal уже писал о том, как вырастить тюльпаны в лотках из-под яиц.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !