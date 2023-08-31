Как правильно поливать комнатные растения: советы от экспертов

Полив комнатных растений необходим для их выживания, но количество воды, в которой они нуждаются, зависит от страны их происхождения и природной среды. Понимание потребностей растений имеет решающее значение для их благополучия.

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Полив с помощью распыления воды

Некоторые комнатные растения происходят из тропических регионов и преуспевают в условиях повышенной влажности. Увлажнение помогает воспроизвести их природную среду обитания.

Регулярно сбрызгивайте компост и листья мелкодисперсным распылителем, чтобы повысить влажность. Это особенно важно зимой, когда центральное отопление может пересушивать воздух. Избегайте прямых солнечных лучей.

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Комнатные растения, которым это нужно: папоротники, перистые растения, пеперомии, микроорхидеи.

Поливайте экономно

Многие комнатные растения происходят из засушливых регионов и могут пострадать от чрезмерного полива. Кроме того, избыток воды может привести к загниванию корней.

Подождите, пока компост высохнет, прежде чем поливать. Поставьте растение на блюдце или раковину, чтобы лишняя вода могла стечь. Поливайте, пока вся почва не станет влажной.

Это нужно большинству комнатных растений.

Поливайте снизу

Некоторые растения нуждаются в постоянной влаге у корней, тогда как другие склонны к гниению, если поливать их слишком близко к стеблям или кроне.

Для растений с влаголюбивым корнем поставьте горшок в подставку с водой и держите его наполненным. Для растений, подверженных корневой или стеблевой гнили, поставьте горшок в воду, пока компост не станет влажным, а затем убедитесь в том, что он успел высохнуть.

Комнатные растения, которым это нужно: кактусы, суккуленты, цикламены, мясоядные растения.

Избегайте опрыскивания листьев

Растения могут быть чувствительны к ожогам листьев, поэтому важно держать их листья сухими во время полива.

Для этого во время полива аккуратно оттягивайте листья, чтобы открыть поверхность грунта.

Комнатные растения, которым это необходимо: африканские фиалки, стрептокарпус, колерия.

Поливайте, не переувлажняя корни

Корни некоторых цветов могут сгнить, если они будут постоянно находиться в воде. В частности, это касается орхидей. Они нуждаются в хорошо дренированной компостной смеси из коры.

Поэтому поливайте сверху, минуя листья, когда корни приобретут сероватый оттенок. Дайте воде пропитаться и убедитесь в полном высыхании перед тем, как вернуть орхидею в горшок.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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