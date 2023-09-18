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Как приобрести натуральный шоколад: 4 признака настоящего продукта

Марина Грамович

Признаки, отличающие настоящий шоколад от подделки

На прилавках магазинов много разнообразного шоколада. Однако если вы хотите выбрать натуральный продукт, но не знаете, как это сделать, то не волнуйтесь. UAportal рассказал о нескольких ключевых факторах, на которые следует обратить внимание, чтобы определить натуральный шоколад.

Обратите внимание на ингредиенты

Натуральный шоколад обычно имеет краткий список ингредиентов, основным из которых являются какао-бобы или тертое какао. Избегайте шоколада с искусственными ароматизаторами, красителями или консервантами, они указывают на то, что продукт может быть ненатуральным.

Проверьте процентное содержание какао

Натуральный шоколад обычно имеет высокий процент содержания какао, например более 70%. Это свидетельствует о большем количестве какао и о меньшем количестве добавленного сахара или других ингредиентов. К тому же, это указывает на более насыщенный и интенсивный вкус сладостей.

Учитывайте текстуру и внешний вид

Натуральный шоколад имеет слегка зернистую текстуру из-за наличия твердых частиц какао. Кроме этого, он имеет более темный цвет и более матовую поверхность из-за отсутствия добавок и эмульгаторов, содержащихся в искусственном продукте.

Полагайтесь на свой вкус

Попробуйте шоколад и обратите внимание на его вкусы и ароматы. Натуральный шоколад имеет более жаркий вкус по сравнению с модифицированным. Он может иметь фруктовые, ореховые или цветочные нотки в зависимости от происхождения какао-бобов.

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