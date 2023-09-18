Як придбати натуральний шоколад: 4 ознаки справжнього продукту

На прилавках магазинів є чимало різноманітного шоколаду. Однак, якщо ви хочете обрати натуральний продукт, але не знаєте, як це зробити, то не хвилюйтеся. UAportal розповів про кілька ключових факторів, на які слід звернути увагу, щоб визначити натуральний шоколад.

Зверніть увагу на інгредієнти

Натуральний шоколад зазвичай має короткий список інгредієнтів, основним з яких є какао-боби або терте какао. Уникайте шоколаду зі штучними ароматизаторами, барвниками або консервантами, адже вони вказують на те, що продукт може бути ненатуральним.

Перевірте відсотковий вміст какао

Натуральний шоколад зазвичай має високий відсоток вмісту какао, наприклад, понад 70%. Це свідчить про більшу кількість какао й про меншу кількість доданого цукру або інших інгредієнтів. До того ж це вказує на більш насичений та інтенсивний смак солодощів.

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Зважайте на текстуру та зовнішній вигляд

Натуральний шоколад має злегка зернисту текстуру, через наявність твердих частинок какао. Окрім цього, він має темніший колір і більш матову поверхню, через відсутність добавок та емульгаторів, які містяться в штучному продукті.

Покладайтеся на власний смак

Скуштуйте шоколад і зверніть увагу на його смаки та аромати. Натуральний шоколад має гіркіший смак, порівняно з модифікованим. Він може мати фруктові, горіхові або квіткові нотки, залежно від походження какао-бобів.

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