Как привлечь большие деньги к себе в дом: символы изобилия

Привлечение богатства и изобилия – это желание, разделяемое многими людьми. Однако для некоторых достижение значительного финансового успеха остается сложной задачей.

Чтобы разгадать секрет процветания, важно понимать, что деньги обладают уникальной энергией, способной влиять на нашу жизнь. По мнению экспертов по искусству фэн-шуй, существуют определенные предметы, способные привлечь энергию богатства и процветания в наши дома.

Аквариум с рыбками

В древней китайской культуре рыбы издавна считались символами изобилия. Купите аквариум с рыбками и станьте свидетелем трансформации в вашем финансовом положении. Тщательный уход за аквариумом, частая подмена воды, добавление украшений и поддержание его в чистоте повлияет как на здоровье рыбок, так и на ваше финансовое благополучие.

Принципы фэн-шуй предлагают держать в аквариуме 9 рыбок, состоящих из 8 красных рыбок и одной черной. Считается, что такое соединение привлекает материальное богатство и процветание.

Жаба

В каждом доме должна быть хотя бы одна фигурка лягушки, желательно в виде копилки. На протяжении всей истории лягушки ассоциировались с богатством. В философии фэн-шуй считается, что присутствие лягушки может создать благоприятные денежные возможности.

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Красный кошелек

Согласно принципам фэн-шуй, цвет кошелька имеет большое значение для привлечения денег. Выбирайте кошелек красного цвета, поскольку он имеет мощную энергетику. Усилите его способность притягивать богатство, добавив внутрь щепотку корицы или каплю мятного масла.

Очень важно держать в кошельке наличные деньги, желательно в разных валютах. Кроме того, частые перерасчеты наличных денег способствуют постоянному притоку денег.

Картины

Выбор картин, на которых изображены фонтаны, пышные деревья, красивые пейзажи и яркие позитивные события, может оказать положительное влияние на ваше финансовое положение. Эти художественные репрезентации обладают способностью притягивать богатство и улучшать ваше общее благосостояние.

Фонтаны

Зачастую можно заметить, что дома миллионеров украшают фонтаны. Они символизируют обилие и чистоту ресурсов. Согласно фэн-шуй, установка фонтана в вашем доме может стимулировать постоянный поток денег. Теперь мини-фонтаны легко доступны в магазинах, что облегчает внедрение этой практики в вашем доме.

Колокольчики

Музыкальные колокольчики действуют как мощные символы материального процветания. Разместите металлические колокольчики на северной и западной сторонах дома, а деревянные – на южной и восточной сторонах. Эти стратегически расположенные колокольчики помогут привлечь богатство и изобилие.

Зеркало

Зеркала имеют большее значение, чем просто предметы интерьера. Они считаются порталами в другой мир, обладающими способностью влиять на богатство. Размещение зеркал имеет решающее значение, поскольку они отображают отображаемые в них изображения.

Чтобы пригласить деньги в свой дом, разместите зеркало так, чтобы в нем отображались красивые предметы. В идеале пусть зеркало отображает еще один символ богатства, например, фонтаны, цветы или картины.

Растения

Ознакомьтесь с концепцией "денежного" дерева или, как его еще называют, толстянки. Эти растения продемонстрировали способность умножать благополучие, счастье и удачу в домохозяйствах. Правильный уход за растениями, включая регулярный полив и вытирание пыли, обеспечивает их благополучие.

Важно отметить, что для финансового улучшения может потребоваться время, иногда месяцы или даже годы. Кроме "денежных" деревьев цитрусовые, такие как лимон, апельсин и мандарин, а также фиалки тоже могут привлекать деньги в ваш дом.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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