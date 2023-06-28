Как привлечь финансовое состояние с помощью фэн-шуй

Китайский фэн-шуй поможет разбогатеть и стабилизировать свое финансовое положение. Прислушивайтесь к советам большого числа последователей этой тысячелетней философии.

Как отмечает издание Sante Plus, наше рабочее место – это место, где тратится много энергии и проводится много времени. Вот почему важно, чтобы эта среда была особенно благоприятна для хороших энергий.

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Если вы не работаете в покое, радости и хорошем настроении, вы никогда не будете на вершине своей производительности. И ваши финансы не взлетят слишком высоко! Чтобы максимизировать ваши усилия и призвать удачу, офис нужно превратить в настоящее пространство мира и благополучия.

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Чтобы отразить отрицательные волны, нет лучшего способа, чем соблюдать заповеди фэн-шуй. Невозможно, чтобы вы не слышали об этой тысячелетней философии, которая пришла прямо из Китая. Она не сложна: основные принципы вращаются вокруг гармонии окружающей среды и окружающих нас энергий. Поэтому каждый день, применяя определенные четко определенные правила, вы сможете сбалансировать энергию своего внутреннего мира, тогда она будет способствовать нраву, благополучию, процветанию и богатству.

Кроме того, кстати, многие дизайнеры интерьеров и декораторов придерживаются фэн-шую. Человек может легко изменить свое видение вещей и улучшить качество жизни благодаря этому простому шагу.

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Если вы искали способ стать богаче и приумножить свое состояние, у специалистов в этой области есть несколько интересных советов по привлечению изобилия и богатства. Для начала организуйте свое рабочее пространство, осмотрите вокруг и посмотрите, все ли аккуратно разложено, или же у вас просто беспорядок.

Чистота, порядок и организованность – ключевые слова, характеризующие фэн-шуй. Документы, ручки, безделушки, мебель и даже списки дел должны быть в гармонии, чтобы способствовать комфорту и душевному спокойствию. Нельзя нормально работать в хаосе. Только чистая и обустроенная обстановка будет способствовать привлечению богатства.

Кроме того, даже цвет стен или мебели имеет большое значение. Специалисты рекомендуют избегать темных или слишком вопиющих оттенков, поскольку они притягивают негатив и трудности. Само собой, алый – не лучший цвет для спокойной работы. Сделайте ставку на светлые и пастельные тона, которые успокаивают разум и помогают лучше концентрироваться. Важный момент: рабочий стол всегда должен быть освещен.

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Какие предметы могут привлечь деньги к вашему рабочему месту

Фэн-шуй настаивает на том, что некоторые предметы могут быть полезны и станут талисманами. Это помогает притягивать положительную энергию. Но будьте осторожны, это может иметь совершенно обратный эффект, если вы поставите его в неправильное место.

К примеру, зеркало нельзя устанавливать перед собой. Поскольку это увеличивает стресс, и вы потратите больше времени на то, чтобы смотреть на себя, чем на работу. Поместите его перед входной дверью.

Что касается безделушек, то если вы хотите, чтобы ваше финансовое положение было благополучным, лучший талисман – слон. В Азии его символика очень сильна: кроме того, что он способствует богатству, защищает своего владельца, приносит утешение, силу и мудрость. Однако хобот должен быть вверх, ведь так он будет отгонять от вас отрицательные вибрации.

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