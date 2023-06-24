Пять предметов-оберегов, которые принесут счастье и успех в доме

Некоторые вещи могут защитить дом от зла и зла. Согласно народным приметам, они принесут в дом счастье, успех, богатство и здоровье.

Лучшим местом для оберегов станет место у входной двери. Так ведь нечистая сила не сможет попасть внутрь.

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Икона

Верующие выбирают икону "Семистрельная", чтобы ее повесить у входа. Она защитит семью, принесет мир и покой, помешает злым духам проникнуть в дом.

Подкова

Если вы нашли подкову на улице, то она станет сильным оберегом для дома. Речь идет о той, которая отпала с копыта коня. Это символизирует знаки сверху, что вам нужно защитить свое жилье.

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Подкову можно вешать как рожками вверх, так и рожками вниз. Но разница все-таки есть. Чтобы привлечь богатство – рожки должны смотреть вверх, если хотите защититься от недобрых людей – рожки должны смотреть вниз.

Венок из сухоцветов

Венок из сухих цветов и трав нужно разместить над входной дверью, тогда он будет оберегать дом и отгонять отрицательную энергетику. В него должны войти такие растения: зверобой, мята, крапива, крушина, веточки можжевельника, веточки ивы и березы с почками.

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Соль

Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки в этот день приносятся. Поэтому ее используют как броню от недоброжелателей. Особую силу имеет четверговая соль, освящаемая на церковной службе в четверг перед Пасхой.

Чтобы в дом не попала нечисть, нужно насыпать соль под ковер у входа или под порог.

Скорлупа пасхального яйца

Замотайте в ткань измельченную скорлупу и завяжите, образовав мешочек. Повесьте его у входной двери до следующей Пасхи. Затем смените новый, а старую скорлупу закопайте в землю.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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