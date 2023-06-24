П'ять предметів-оберегів, які принесуть щастя та успіх в дім

Деякі речі можуть захистити будинок від зла та лихого ока. Згідно з народними прикметами, вони принесуть в оселю щастя, успіх, багатство та здоров'я.

Найкращим місцем для оберегів стане місце біля вхідних дверей. Адже так нечиста сила не зможе потрапити всередину.

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Ікона

Віряни обирають ікону "Семистрільна", щоб її почепити біля входу. Вона захистить сім'ю, принесе мир і спокій, перешкодить злим духам проникнути в будинок.

Підкова

Якщо ви знайшли підкову на вулиці, то вона стане сильним оберегом для оселі. Йдеться про ту, яка відпала з копита коня. Це символізує знаки згори про те, що вам потрібно захистити своє житло.

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Підкову дозволено вішати як ріжками вгору, так і ріжками вниз. Але різниця все ж є. Щоб привернути багатство – ріжки мають дивитися вгору, якщо хочете захиститися від недобрих людей – ріжки мають дивитися вниз.

Вінок із сухоцвітів

Вінок із сухих квітів і трав треба розмістити над вхідними дверима, тоді він оберігатиме оселю та відганятиме негативну енергетику. До нього мають увійти такі рослини: звіробій, м'ята, кропива, крушина, гілочки ялівцю, гілочки верби і берези з бруньками.

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Сіль

Наші пращури вірили, що сіль не пропустить нечисту силу за його межі. Тому її використовують як броню від недоброзичливців. Особливу силу має четвергова сіль, яку освячують на церковній службі у четвер перед Великоднем.

Аби у дім не потрапила нечисть, треба насипати сіль під килим біля входу або під поріг.

Шкаралупа великоднього яйця

Замотайте у тканину подрібнену шкарлупу та зав'яжіть її, утворивши ніби мішечок. Почепіть його біля вхідних дверей до наступного Великодня. Потім змініть на новий, а стару шкарлупу закопайте у землю.

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