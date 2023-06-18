Чому не можна носити гроші без гаманця: народні прикмети

Гроші люблять порядок та підрахунок. У жодному разі їх не можна носити просто в кишені, а не в гаманці.

Недбале ставлення до фінансів може накликати бідність – так вважали ще наші пращури. Тому матеріальний достаток залежить від того, де та як ви зберігати гроші.

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Народі прикмети вказують, що у кишені гроші носити не можна. Оскільки так ви тільки накличете на себе банкрутство.

Як правильно зберігати гроші

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Гроші повинні працювати, а не лежати на одному місці. Якщо купюри постійно перебувають в обігу, то їхня кількість починає збільшуватися.

Найкраще гроші носити в гаманці, але кожну купюру треба складати "голова до голови" і рівно. Монети треба класти в окреме відділення.

Якщо ви тримаєте гроші вдома, то не треба їх залишати близько до вхідних дверей. Адже коридор насичується негативною енергетикою, а фінанси такого не люблять. Також не треба зберігати їх у спальні.

Найкращим місцем для зберігання грошей стане сейф або спеціальна скринька.

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