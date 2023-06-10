Коли треба підмітати в будинку, щоб позбутися грошових проблем

Наші предки надавали вінику сакральне значення. Цей простий предмет допомагав позбутися нечисті та зла з будинку.

Здавна виділяли окремі дні для прибирання, щоб позбутися безгрошів'я та вимести фінансові проблеми. Тому варто звертати особливу увагу на дні, коли ви наводите лад у житлі.

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Для притягнення фінансового успіху треба знати, у які дні треба прибирати, а в які – ні:

Понеділок – не найкращий день для прибирання, бо можна позбутися матеріального благополуччя.

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Якщо прибирати у вівторок, то можете знайти фінанси. Йдеться про старі заначки чи гроші, які ви втратили давно.

У середу можна притягнути удачу в робочі справи та отримати успіх в торгівлі, якщо вранці розпочати з підмітання.

Четвер – найкращий день для вимітання безгрошів'я. Проте зауважте, що треба буде відчинити в домі всі вікна, аби пил та бруд виходив через вікна з будинку.

У п'ятницю не треба підмітати, бо можна позбутися всіх своїх грошей.

Субота також є вдалим днем, щоб через прибирання підтягнути фінансовий успіх.

У неділю не рекомендують займатися домашніми справами та прибирати, бо можете притягнути проблеми.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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