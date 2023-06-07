Стануть справжніми оберегами: які речі захистять від заздрісників та людей з лихими намірами

Багато людей вірять, що заздрісники та недоброзичливці можуть накликати пристріт, псування або ж навіть прокляття. Тому, щоб вберегтися від лихого ока, використовували різні обереги.

UAportal розповідає, що найкраще використовувати для захисту від магічного впливу. До прикладу, серед православних оберегів найпотужнішим є хрестик, але його треба освятити у храмі.

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Утім, людина повинна вірити, що хрестик справді подарує захист від будь-якої негативної енергетику та проблем.

Якщо ви відчуваєте, що з'явилася людина, яка хоче вам "поробити" чи просто тримає зло на вас, треба кожного ранку робити ковток святої води і читати молитву "Отче наш". Також святою водою потрібно пройтися по будинку та освятити кожен куток.

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У купальну ніч треба спалити на багатті все сміття, яке зібралося у вашій квартирі. Таким простим способом ви очистите свою родину від можливого магічного впливу та заздрісників.

Крім цього, ще один предметом є звичайна шпилька, яку треба носити в кишені. Така невинна річ візьме на себе багато негативу, а вам буде подаровано захист.

Потужними оберегами є камені, які треба підбирати під день свого народження. Про три важливих камені-захисника, які відлякають зле око та допоможуть уникнути нещастя, можна прочитати тут.

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Якщо ви хочете вберегтися від магічного впливу, то носіть з собою трохи свяченої води. Коли вам стане зле, випийте три ковтки та тричі перехрестіться.

На енергетичному рівні хорошим захисником є срібло. Після придбання срібної прикраси її треба віднести до церкви для освячення. Якщо виконаєте такі прості кроки, то річ стане повноцінним оберегом.

Проте найкращим захистом буде справжня віра в серці, яка допоможе захиститися від проклять, пристріту чи псування.

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