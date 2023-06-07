Станут настоящими оберегами: какие вещи защитят от завистников и людей с плохими намерениями

Многие верят, что завистники и недоброжелатели могут навлечь сглаз, порчу или даже проклятие. Поэтому, чтобы уберечься от злого глаза, использовали разные обереги.

UAportal рассказывает, что лучше использовать для защиты от магического воздействия. К примеру, среди православных оберегов наиболее мощным является крестик, но его нужно освятить в храме.

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Впрочем, человек должен верить, что крестик действительно подарит защиту от какой-либо негативной энергетики и проблем.

Если вы чувствуете, что появился человек, который хочет вам "поделать" или просто держит зло на вас, нужно каждое утро совершать глоток святой воды и читать молитву "Отче наш". Также по святой воде нужно пройтись по дому и освятить каждый уголок.

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В купальную ночь надо сжечь на костре весь мусор, собравшийся в вашей квартире. Таким простым способом вы очистите свою семью от возможного магического воздействия и завистников.

Кроме этого, еще одним предметом является обычная шпилька, которую нужно носить в кармане. Такая невинная вещь возьмет на себя много негатива, а вам будет подарена защита.

Мощными оберегами камни, которые нужно подбирать под день своего рождения. О трех важных камнях-защитниках, которые отпугивают злой глаз и помогут избежать несчастья, можно прочитать здесь.

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Если вы хотите уберечься от магического воздействия, то носите с собой немного священной воды. Когда вам станет плохо, выпейте три глотка и трижды перекреститесь.

На энергетическом уровне хорошим защитником серебро. После приобретения серебряного украшения его следует отнести к церкви для освящения. Если проделаете такие простые шаги, то дело станет полноценным оберегом.

Однако лучшей защитой будет истинная вера в сердце, которая поможет защититься от проклятий, сглаза или порчи.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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