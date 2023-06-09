Накличете біду та проблеми: ніколи не промовляйте цих слів перед сном

У народі зі сном пов'язано чимало різних прикмет та заборон. Серед таких обмежень – заборона на вживання певних слів перед тим, як люди має заснути.

Оскільки деякі слова можуть вплинути на те, що людина побачить під час цього особливого стану. Тому UAportal розповідає, що може накликати нещастя та біду у такому випадку.

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Список слів, які не треба вимовляти перед сном

1. Віник, пилосос. Ці звичайні слова не мають жодного негативного значення, але перед сном їх краще не говорити. Вважається, що так ви накличете проблеми на роботі та в кар'єрі.

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2. Диявол, чорт, сатана. Не згадуйте про нечисте перед сном, оскільки так ви ніби їх запрошуєте до свого житла та дозволяєте робити з вами будь-що, поки ви беззахисні спите.

3. Ключі. Вимовляючи це слово, ви можете замкнути грошовий канал. Через це до вашого дому можуть пробратися злидні та безгрошів'я.

4. Хвороба. Не згадуйте перед сном про будь-які проблеми зі здоров'ям, бо так накличете неприємності та хвороби ще й на своїх рідних.

5. Кров. Якщо сказати це слово перед сном, то можна накликати на себе нездужання, сильний головний біль, погіршення самопочуття, які почнуться уже наступного ранку.

6. Смерть. Після згадування цього слова вам можуть снитися кошмари, а деякі сни можуть бути віщими. Ви можете завдати шкоди своєму майбутньому і позбутися удачі.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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