Навлечете беду и проблемы: никогда не произносите этих слов перед сном

В народе со сном связано немало разных примет и запретов. Среди таких ограничений – запрет на употребление определенных слов перед тем, как люди должны заснуть.

Поскольку некоторые слова могут повлиять на то, что человек увидит в этом особом состоянии. Поэтому UAportal рассказывает, что может навлечь несчастье и беду в таком случае.

Читайте также: Станут настоящими оберегами: какие вещи защитят от завистников и людей с плохими намерениями

Список слов, которые не следует произносить перед сном

1. Веник, пылесос. Эти обычные слова не имеют отрицательного значения, но перед сном их лучше не говорить. Считается, что вы назовете проблемы на работе и в карьере.

Видео дня

2. Дьявол, черт, сатана. Не вспоминайте о нечистом перед сном, так как вы будто их приглашаете в свое жилище и разрешаете делать с вами что угодно, пока вы беззащитны спите.

3. Ключи. Произнося это слово, вы можете запереть денежный канал. Поэтому в ваш дом могут проникнуть нищета и безденежье.

4. Болезнь. Не вспоминайте перед сном о каких-либо проблемах со здоровьем, потому что так назовете неприятности и болезни еще и на своих родных.

5. Кровь. Если сказать это слово перед сном, то можно навлечь на себя недомогание, сильную головную боль, ухудшение самочувствия, которые начнутся уже на следующее утро.

6. Смерть. После упоминания этого слова вам могут сниться кошмары, а некоторые сны могут быть вещими. Вы можете нанести вред своему будущему и избавиться от удачи.

Читайте также: Никогда не фотографируйте эти предметы, иначе навлечете на себя беду

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!