П'ять слів-магнітів, які відштовхують гроші та притягують проблеми

Деякі слова відлякують гроші та притягують бідність. Тому, аби не втратити заощадження, треба відмовитися від цих слів та вживати їх якомога рідше.

Сила слова може змінити сьогодення та навіть майбутнє. Не використовуйте їх, тоді гроші та успіх не тікатимуть від вас.

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1. "Бідний". Не варто прибіднятися та використовувати це слово до себе чи своїх рідних. Інакше є ризик, що ви справді станете такими, ще й притягнете невдачі та борги.

2. "Ні". Це слово призводить до невдач. Його треба замінити на "Цього разу не вийде", або "Перепрошую, але...".

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Аби Всесвіт йшов вам на зустріч та віддавав вам щось, треба і самому щось віддати. Якщо ж ви будете часто відповідати "Ні", то і самі не зможете досягти успіху.

3. "Хазяїн". У жодному разі не називайте свого роботодавця "хазяїном". Також не варто так називати чи записувати в телефоні орендодавця. Це впливає на ваші фінансові успіхи та самовизначення.

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4. "Повинен". Не вживайте це слово та не кажіть у магазині "Скільки я вам винен?". Оскільки так ви вганяєте себе у борги на підсвідомому рівні, оскільки слова мають особливу силу.

5. "Лаве", "бабло" та інші варіанти. Називайте гроші – грошима, і не висловлюйтеся про них зневажливо. Оскільки таким чином ви можете зневажити себе. Називайте гроші "грошима", "багатством", але не "капустою".

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