Куди поставити телевізор, щоб він притягував щастя та успіх

Правильне місце розташування телевізора вдома може привернути удачу та щастя. Якщо ж його поставити неправильно, то це руйнуватиме позитивну енергетику.

Якщо не хочете накликати лихо, врахуйте поради експертів. Зокрема вони зауважили, що найгіршим місцем, щоб встановити телевізор, є спальня.

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Вважається, що чорний екран телевізора може заблокувати позитивну енергію дому та призвести до сварок в родині, появі постійних конфліктів та невдач. Також це може погано позначитися на вашому фінансовому стані.

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На думку експертів, не варто ставити телевізор і в тих кімнатах, де сплять інші члени сім'ї. Але найбільш вдалим місцем є вітальня.

Своєю чергою у спальні має залишатися легка атмосфера. Це місце сили та відпочинку, а його не треба захаращувати. У спальні краще ставити свічки та живі квіти.

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